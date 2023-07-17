Кристофер Нолан приостановил работу над фильмами

Режиссер Кристофер Нолан заявил, что "абсолютно точно" не будет работать над фильмами, пока не закончатся забастовки актеров в Голливуде.

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Его слова передает "Би-би-си".

"Нет. Важно, чтобы все понимали, что это ключевой момент в отношениях между рабочими людьми и Голливудом. Здесь дело не во мне и не в звездах моего фильма. Речь идет об актерах, которые работают по найму, штатных сценаристах, пытающихся вырастить семью и прокормиться", - отметил кинематографист.

По словам создателя "Оппенгеймера", сейчас один из таких случаев, когда "забастовки просто необходимы". Нолан добавил, что ему при этом повезло со временем, так как премьера его картины состоялась перед началось всех событий.

13 июля американский профсоюз SAG-AFTRA объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта - повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.