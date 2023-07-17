Что известно о фильме «Развод по-геймерски»

В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломался их любимый «Плейстейшен». Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на Юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, парням уже явно будет не до игр!