Что известно о фильме «Развод по-геймерски»
10 августа в российском прокате молодежное драмеди «Развод по-геймерски». Одну из главных ролей в фильме исполнила Ванесса Паради. Подростков, ввязавшихся в опасную авантюру, сыграли Эван Бурдель и Ной Зандуш.
В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломался их любимый «Плейстейшен». Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на Юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, парням уже явно будет не до игр!
Режиссёром фильма выступил Хьюго П. Томас, снявший комедии «Вилли I», «Перро и Лафонтен, идите в жопу!», «Я тетка».