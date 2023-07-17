«Как поживаете?» Хаяо Миядзаки вызвал восторг у критиков

Что непредсказуемо, так это всё остальное. Мир, по которому путешествует главный герой, не похож ни на один их тех, что мы видели ранее — даже в других подобных фильмах Миядзаки! От океанов с чудовищными рыбами до городов, полных попугаев-людоедов — никогда не знаешь, куда поведёт нас фильм дальше.