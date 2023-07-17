Роберт Дауни мл. назвал лучший фильм в своей карьере

Роберт Дауни мл. считает фильм «Оппенгеймер» лучшим в своей карьере. Об этом он рассказал на премьере байопика Кристофера Нолана в Лондоне. «Просто скажу без обиняков: Это лучший фильм, над которым мне довелось работать. И я не могу дождаться, когда вы его увидите». В «Оппенгеймере» Дауни изобразил Льюиса Штраусса – основного антагониста главного героя, физика-теоретика Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мёрфи). В картине рассказывается история его попыток создать атомную бомбу.