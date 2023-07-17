Роберт Дауни мл. назвал лучший фильм в своей карьере
Роберт Дауни мл. считает фильм «Оппенгеймер» лучшим в своей карьере. Об этом он рассказал на премьере байопика Кристофера Нолана в Лондоне. «Просто скажу без обиняков: Это лучший фильм, над которым мне довелось работать. И я не могу дождаться, когда вы его увидите». В «Оппенгеймере» Дауни изобразил Льюиса Штраусса – основного антагониста главного героя, физика-теоретика Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мёрфи). В картине рассказывается история его попыток создать атомную бомбу.
«Это то, должен был быть летний блокбастер в моём детстве», - продолжил актёр. «Он просто в своём роде менял вашу жизнь. Но в то же время, знаете ли, вот, почему Крис Нолан – это Крис Нолан».
Помимо Дауни и Мёрфи, в «Оппенгеймере» сыграли Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Джош Харнетт и Эмили Блант. В кинотеатрах фильм выйдет 20-го июля.