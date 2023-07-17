Дочь Кристофера Нолана погибнет от мощного взрыва в эпизоде «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан рассказал об эпизодической роли своей старшей дочери Флоры в его новом фильме об изобретении и производстве ядерной бомбы «Оппенгеймер». Героиню ждёт незавидная роль, ведь она сгорит от мощного ядерного взрыва, дабы главный герой, учёный Роберт Оппенгеймер, которого сыграл Киллиан Мёрфи, убедился в разрушительной силе своего изобретения.

© Кадр из фильма "Опенгеймер"

Нолану нужен был «кто то, кто появится в этом небольшом отрывке» и режиссёр попросил свою дочь сняться в этой сцене. Возможно, именно таким приёмом Кристофер хотел передать реальные последствия взрыва атомной бомбы, которые могут уничтожить самое дорогое, что есть у людей.

«Дело в том, что, если ты создашь самую мощную разрушительную силу, то она уничтожит и тех, кто тебе максимально близок и дорог. Эпизод стал самым наглядным примером как выразить это понимание», — объяснил Нолан.

Кадр со съёмок фильма «Оппенгеймер», 2023

Ранее режиссёр сказал, что при съёмке не будет ни одного кадра с использованием компьютерной графики. Премьера фильма проходит на фоне многочисленной забастовки актёров, в поддержку которой актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Деймон, Рами Малек и Эмили Блант публично покинули премьерный показ.

Источник фото: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon/Universal Pi Universal Studios. All Rights Reserved.