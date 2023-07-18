Лучшие фильмы про экзорцизм и демонов

Встретить в реальной жизни демона и прочую нечисть не так-то просто, и нужно сильно напрячь воображение, чтобы это произошло. Совсем другое дело – кино! Испугаться, победить зло и испытать массу других эмоций помогут фильмы про экзорцизм, демонов и других потусторонних персонажей.

© Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов, которые перенесут в совершенно другой мир, где герои сражаются со злыми силами и побеждают.

Видео дня

1. Шесть демонов Эмили Роуз

Год выхода: 2005 год

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, драма

Девушка по имени Эмили Роуз погибает во время обряда по

изгнанию дьявола. Священника обвиняют в убийстве. Врачи настаивают на том, что у Эмили была эпилепсия в тяжелой форме, а адвокату и самому священнику теперь предстоит доказать, что в девушку действительно вселились демоны, и не один, а целых шесть. Фильм основан на реальной истории Аннелизы Михель, у которой было несколько психиатрических диагнозов, но родные и близкие были уверены, что она одержима дьяволом, поскольку иногда она говорила диким голосом на чужом языке.

2. Константин: Повелитель тьмы

Год выхода: 2005

Страна: США, Германия

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, драма

Фильм основан на серии комиксов и знаменит тем, что в нем играет прекрасный Киану Ривз. Кстати, от прототипа Киану отличается радикально, но фанатов это не смущает. В фильме показана история Джона Константина, который пытался покончить жизнь самоубийством. Клиническая смерть для него в буквальном смысле превратилась в ад, а когда он вернулся к жизни, начал сражаться с демонами, которые из ада мечтают вырваться в мир живых людей.

3. Демоны Деборы Логан

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Кадр из фильма "Демоны Деборы Логан"

У пожилой женщины по имени Дебора диагностирована болезнь Альцгеймера. Ее дочь разрешила студентам-медикам снимать о болезни матери фильм. Чем сильнее студенты погружались в работу, тем больше странностей они замечали, а потом пришли к выводу, что Дебору мучает злой дух.

4. Обряд

Год выхода: 2011

Страна: США, Венгрия, Италия

Жанр: драма, ужасы, мистика

Молодой священник Майкл Ковак начинает сомневаться в вере и даже думает о том, чтобы отказаться от всех обетов. Но настоятель посылает его в Рим к отцу Лукасу, который будет учить Майкла обряду экзорцизма. В основе истории реальные события. Но посмотреть фильм стоит еще и ради бесподобного Энтони Хопкинса.

5. Изгоняющий дьявола

Год выхода: 1973

Страна: США

Жанр: ужасы

Двенадцатилетняя дочь актрисы страдает от страшных приступов. Она становится очень агрессивной, двигается странным способом и говорит страшным голосом. Врачи разводят руками и не могут поставить диагноз. Фильм считается классикой жанра. Всем, кто любит кино про экзорцизм, смотреть обязательно.

6. Шкатулка проклятия

Год выхода: 2012

Страна: США, Канада

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Разведенный Клайд Бренек ведет свою дочь Эмили (опять Эмили!) на ярмарку, где дарит девочке старинную шкатулку. Предмет оказался с секретом. Ребенок становится буквально одержимым своей новой игрушкой, а в поведении появляется несвойственная агрессия. В шкатулке живет еврейский демон диббук, который может вселяться в людей.

7. Заклятие 3: По воле дьявола

Год выхода: 2021

Страна: США

Жанр: ужасы, детектив

Кадр из фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

Третий фильм про опытных экзорцистов Эда и Лоррейн Уорренов. На этот раз они участвовали в изгнании дьявола из маленького Дэвида Глатцела. Но дело оказалось непростым. Справиться со злом не получилось, а у Эда случился сердечный приступ. Решение нашел Арни, который предложил отдать дьяволу свою душу. После чего он убивает хозяина, у которого снимает жилье. Теперь задача Эда и Лоррейн – доказать, что Арни не виноват.

8. Последнее изгнание дьявола

Год выхода: 2010

Страна: Франция, США

Жанр: ужасы