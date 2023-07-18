Жена Дэймона дала ему "отпуск" для съемок в "Оппенгеймере"

Актер Мэтт Дэймон рассказал прессе, что для съемок в фильме "Оппенгеймер" ему пришлось вести переговоры с супругой Лючианой Баррозо.

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Супруги договорились о перерыве в работе актера для парной терапии, но Дэймон оставил себе право откликнуться на предложение режиссера Кристофера Нолана, если таковое поступит.

Как стало известно из интервью актерского состава журналу Entertainment Weekly, после "Интерстеллара" (2014) Дэймон не работал с Кристофером Ноланом, но хотел этого. Потому, когда супруги договорились, что актер будет уделять больше времени семье, в соглашении была важная оговорка - "если не позвонит Крис".