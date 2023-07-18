Чем обернется забастовка сценаристов и актеров в Голливуде

Буквально за несколько дней весь голливудский шоу-бизнес оказался почти парализованным: к долгой забастовке сценаристов присоединились почти сто тысяч актеров.

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Чего хотят звезды первой величины и почему они решили отказаться от контрактов, премьер и новых ролей?

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С чего все началось

Голливуд принято называть фабрикой грез. Да, здесь исполняются мечты, разлита атмосфера творчества и креатива, но все же студии остаются прежде всего гигантским бизнесом. В нем есть работники работодатели, каждый из них ищет выгоду, каждый считает другого жадным и корыстным.

Так было всегда: в двадцатые годы сценаристы требовали повышения зарплат и бонусов от проката популярных проектов, а продюсеры были уверены, что платят достаточно. Чтобы найти компромисс владельцы студий объединились в Ассоциацию, а актеры и сценаристы — в профсоюзы.

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Словно в приключенческом фильме, раз в три года представители этих «кланов» встречались и продлевали существующие контракты, обновляя договоренности. Без скандалов, конечно, не обходилось.

Так, в восьмидесятых сценаристы устроили сразу три забастовки длительностью в несколько месяцев. Они требовали повышения заработных плат, отчислений и оплаты переработок.

Забастовка парализовала съемки фильмов, проекты выходили без финальных правок, задерживались на месяцы, срывая сроки премьер. Некоторые продюсеры выписывали сценаристов из Британии, а сериалы неожиданно завершали сюжетные линии или наоборот растягивали их, снижая темп сюжета. Рейтинг популярных проектов катился в пропасть.

Ассоциация и профсоюзы долго вели переговоры и смогли достичь соглашения. Оно успешно продлевалось почти сорок лет, но новые веяния поставили хрупкий мир под угрозу…

А что теперь?

Весной этого года в СМИ появились новости о том, что сценаристы в Голливуде снова объявили забастовку. Продлить ранние соглашения не удалось. Авторы требовали отчислений от стриминга проектов, уменьшения использования искусственного интеллекта, повышенной пенсии и медицинской страховки.

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Продюсеры на эти условия не готовы были пойти. И неожиданно работа в Голливуде остановилась. Почти каждый день выходили печальные новости: остановлена работа над финальным сезоном «Очень странных дел», «Одни из нас», «Блэйд», «Белого лотоса» и еще десятков проектов.

Авторы ждали: они дали ассоциации продюсеров несколько месяцев на раздумья, но срок истекал, работа не продолжалась, а работодатели не были готовы идти на уступки. Атмосфера в Голливуде накалялась все сильнее, казалось, вот-вот грянет гром. И он грянул…

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14 июля стало известно, что к забастовке сценаристов присоединились актеры. И не просто артисты, а звезды первой величины. Так, состав «Оппенгеймера» бойкотировал премьеру фильма, а на премии «Эмми», скорее всего, не появятся культовые звезды.

Актеры считают, что теперь главную прибыль фильмы и сериалы получают не с проката в кинотеатрах, а из стриминга на площадках в сети. И они жаждут получить свой кусочек этого пирога. К тому же, артистов возмущает, что их коллег можно «воссоздать» с помощью ИИ. Помните, так умершая Керри Фишер появилась в «Звездных войнах», а в «Форсаже» Пол Уокер.