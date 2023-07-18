Стали известны имена председателей жюри кинофестиваля «Выборг»

Режиссер сериала "Ликвидация" Сергей Урсуляк возглавит жюри кинофестиваля "Выборг", ранее называвшийся "Окно в Европу". Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

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Уточняется, что Урсуляк возглавит жюри игрового конкурса. Режиссер-аниматор Денис Чернов ("Смешарики") возглавит жюри анимационных фильмов. А режиссер-документалист Евгений Григорьев ("Про рок") возглавит жюри документального кино.

Имена остальных участников жюри будут названы после объявления конкурсных программ Фестиваля российского кино "Выборг-2023", которое состоится в 20-х числах июля.