Вышел финальный трейлер «Особняка с привидениями»

Disney выпустила новый трейлер фильма «Особняк с привидениями» . Премьера картины всё ещё намечена на 28 июля — компания не собирается откладывать картину из-за забастовок актёров и сценаристов.

«Особняк с привидениями» расскажет историю матери-одиночки, которая переезжает вместе со своим сыном в странный особняк, который оказывается гораздо больше, чем кажется. Она решает обратиться к священнику и историку, чтобы они помогли изгнать нечистую силу из недавно купленного дома.