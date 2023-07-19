Заключительная часть фильма о Горшеневе вышла в Сети

Сегодня, 19 июля в онлайн-кинотеатре Okko стартовала вторая часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте". Закрытый премьерный показ проекта состоялся накануне на киностудии "Лендок" в Санкт-Петербурге.

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Увидеть фильм собрались легенды питерской рок-сцены Настя Полева, Марат Корчемный ("Пикник"), Сергей "Африка"Бугаев, Александр Воронов (Tequilajazzz, Trekinorda), Инна Волкова ("Колибри"), фанаты и друзья группы "Король и Шут", поклонники документального кино и многие другие. До этого вторую часть картины показали на двух фестивалях, и на обоих она собрала аншлаг. Это Original+Doc - московская премьера состоялась 9 июля и Горький Fest - в Нижнем Новгороде (тоже 9 июля, но ранее по времени).

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Вторая и заключительная часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" вышла в особенную дату - 19 июля - 10 лет с момента смерти Горшенева. Во второй части авторы фильма рассказывают историю о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям, идеалам, и в какой момент созданный образ становится больше самого человека. О саморазрушении и непримиримости по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг противников могут попасть и отец, и лучший друг. Авторы проекта - сценарист и режиссер Дарья Иванкова, режиссер монтажа Тимур Федоров. Производством фильма занималась компания "Мувистарт".

Фильм вновь затронет тему взаимоотношений между участниками коллектива и расскажет о том, как создавалась зонг-опера "TODD". Зрители впервые услышат о последних днях жизни Михаила Горшенева.

Дарья Иванкова, сценарист и режиссер проекта рассказывает, что "вторая серия получилась совсем другая по настроению. Более философская, но не менее важная. Для меня она больше про то, как важны отношения с друзьями и с семьей, которые мы формируем на протяжении всей своей жизни. О важности этих отношений. Потому что в целом история про Мишу получилась как история про глобальное одиночество. Хотя со стороны кажется, что от этого одиночества у него было спасение".