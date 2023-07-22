Фильм ужасов, который стал проклятием для актеров

Первый фильм “Полтергейст” вышел в в 1982 году и привлек к себе внимание не только поклонников хорроров, но и мистических историй. Дело в том, что череда мистических совпадений заставила зрителей думать о том, что все участники съемок оказались прокляты.

© Кадр из фильма "Полтергейст"

О том, как фильм “Полтергейст” стал проклятием для актеров, — в материале “Рамблера”.

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Первой жертвой проклятия стала Доминик Данн, которая сыграла девочку-подростка из семьи Фрилинг, которую начали преследовать духи. Вскоре после премьеры ее задушил ее экс-бойфренд около собственного дома, им был шеф-повар Джон Суини, с которым она рассталась после того, как он несколько раз применял по отношению к ней физическое насилие. Однако он решил отомстить и во время очередной ссоры задушил ее. Она скончалась в больнице спустя пять день после происшествия.

После Данн скончалась е экранная сестра Хезер О’Рурк. Она снялась во всех трех частях фильма “Полтергейст” и скончалась в 1988 году. Первые проблемы со здоровьем начались у нее в 1987 году, но тогда ей ошибочно диагностировали болезнь крона. Девочка чувствовала себя все хуже и хуже, и в один из дней потеряла сознание за завтраком. Врачи пытались ей помочь, но она умерла от остановки сердца, ей было 12 лет. Выяснилось, что у девочки был стеноз кишечника, который вызвал сепсис и инфаркт.

Кадр из фильма "Полтергейст 2"

Актер Лу Перри играл едва заметную роль в первой части “Полтергейста”, но поклонники уверены, что проклятие распространилось и на него. В 2009 году он стал жертвой серийного убийцы, когда тот проник в собственный дом актера. Преступник только вышел из тюрьмы, но начал употреблять алкоголь и запрещенные вещества, в результате чего у него случился срыв.

Джулиан Бек снялся во второй части фильма, где сыграл преподобного. Спустя три года после выхода ленты он скончался от осложнений, вызванных раком кишечника.

Последней жертвой проклятия стал актер Уилл Симпсон, появившийся во второй части “Полтергейста”. На последних годах жизни ему диагностировали аутоиммунное заболевание системную склеродермию. Болезнь вызвала осложнения, связанные с сердцем и легкими. Актеру потребовалась пересадка, но организм не принял органы — спустя три месяца после операции он скончался.