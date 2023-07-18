Почему на главную роль в "Жанне Дюбарри" выбрали Джонни Деппа
Режиссер драмы "ЖанныДюбарри" Майвенн призналась в интервью "Афише Daily", что изначально рассматривала на главную роль в своем фильме французских актеров, но по итогу обратилась к Джонни Деппу.
"Я подумала о том, что не нужно бояться, что необязательно искать актера именно во Франции, потому что для этой роли в первую очередь важна харизма и общая сила человека. И в этот момент я как раз и обратилась к Джонни Деппу", - сказала режиссер.
Майвенн описала Джонни Деппа, как человека, "который не боится".
"Многие большие звезды привыкли к тому, что все внимают каждому их слову. А Джонни Депп не боится развенчивать это свое амплуа. Это очень важный момент. Но у него есть еще и внешность, голос, стать, походка — все те вещи, которые не связаны со звездным статусом", - подчеркнула создательница картины.
Мировая премьера "Жанны Дюбарри" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где "Жанна Дюбарри" выбрана фильмом открытия. Картина рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV и молодой фаворитки Жанны Дюбарри.
В ленте сыграли Джонни Депп, Майвенн, Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски.