5 мультфильмов с музыкой Григория Гладкова

Творения этого композитора, звучащие в мультфильмах, знакомы и детям, и взрослым. А некоторые из них так давно "ушли в народ", что стали самостоятельными произведениями.

© Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"

18 июля отмечает свой день рождения композитор, бард Григорий Гладков написавший десятки детских (и не только) песен, мелодий. Вспомним самые известные из них — те, что можно услышать в анимационных фильмах:

"Пластилиновая ворона" (1981)

Эту юморную пародию на басню И. Крылова многие из нас помнят "с детства, а может, и не с детства". Музыка написана Григорием Гладковым, а текст — Эдуардом Успенским, чьё творчество также радует уже не одно поколение детей.

"Коробка с карандашами" (1985)

Уютный рисованный мультфильм по мотивам стихотворения Владимира Приходько "Коробка с карандашами". Григорий Гладков положил стихотворение на музыку, сделав более объёмным, выпуклым тот мир, который создаёт любой ребёнок, едва начинает рисовать...

"Падал прошлогодний снег" (1983)

Смешной и трогательный мультфильм о мужике, пытающемся раздобыть ёлку к Новому году, изобилует и минорными нотками. Одна из таковых — финальная сцена, сопровождаемая немного грустной, но, конечно же, прекрасной музыкой.

"По щучьему велению" (1984)

Сценарий мультфильма написан Александром Тимофеевским на основе русской народной сказки "По щучьему веленью"— той самой, в которой лентяй Емеля поймал волшебную щуку и осуществил свою мечту — ничего не делать. Благодаря многим деталям (в числе которых и музыка Григория Гладкова) эта анимационная экранизация сказки получилась не только поучительной, но и очень лёгкой, забавной.

"Про Веру и Анфису" (1986)