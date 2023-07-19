5 мультфильмов с музыкой Григория Гладкова
Творения этого композитора, звучащие в мультфильмах, знакомы и детям, и взрослым. А некоторые из них так давно "ушли в народ", что стали самостоятельными произведениями.
18 июля отмечает свой день рождения композитор, бард Григорий Гладков написавший десятки детских (и не только) песен, мелодий. Вспомним самые известные из них — те, что можно услышать в анимационных фильмах:
"Пластилиновая ворона" (1981)
Эту юморную пародию на басню И. Крылова многие из нас помнят "с детства, а может, и не с детства". Музыка написана Григорием Гладковым, а текст — Эдуардом Успенским, чьё творчество также радует уже не одно поколение детей.
"Коробка с карандашами" (1985)
Уютный рисованный мультфильм по мотивам стихотворения Владимира Приходько "Коробка с карандашами". Григорий Гладков положил стихотворение на музыку, сделав более объёмным, выпуклым тот мир, который создаёт любой ребёнок, едва начинает рисовать...
"Падал прошлогодний снег" (1983)
Смешной и трогательный мультфильм о мужике, пытающемся раздобыть ёлку к Новому году, изобилует и минорными нотками. Одна из таковых — финальная сцена, сопровождаемая немного грустной, но, конечно же, прекрасной музыкой.
"По щучьему велению" (1984)
Сценарий мультфильма написан Александром Тимофеевским на основе русской народной сказки "По щучьему веленью"— той самой, в которой лентяй Емеля поймал волшебную щуку и осуществил свою мечту — ничего не делать. Благодаря многим деталям (в числе которых и музыка Григория Гладкова) эта анимационная экранизация сказки получилась не только поучительной, но и очень лёгкой, забавной.
"Про Веру и Анфису" (1986)
Мультфильм о девочке Вере и весёлой обезьянке Анфисе состоит из трёх частей. В каждой из них Вера и Анфиса живут обычной жизнью любого ребёнка — учатся, играют, шалят. В основу мультфильма легло одноимённое произведение Эдуарда Успенского, в котором жизнь обычной семьи меняется с появлением необычного питомца. Музыка задаёт сюжету атмосферу, делая мультфильм более уютным и понятным для детского восприятия.