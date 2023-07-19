Спилберг в 1990-е предсказал, что компьютерная графика заменит все

Стивен Спилберг однажды сказал мне, когда мы снимались: «Вероятно, это будет один из последних вестернов, снятых так, как снимались вестерны в старые времена, с настоящими сценами с настоящими лошадьми, где всё настоящее, настоящий бой на мечах, без компьютерной графики. Но всё изменится. И всё изменится в будущем быстро.