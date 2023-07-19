Эксперты предсказали "Барби" и "Оппенгеймеру" высокие сборы

Фильмам "Барби" и "Оппенгеймер", которые выходят мировой прокат 21 июля, прогнозируют высокие сборы.

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Хотя картины делят один премьерный день, зрителям не помешает выбор между розовой историей куклы и мрачноватой картиной о создании ядерной бомбы, считают эксперты, опрошенные Deadline.

Не исключено, что за выходные часть аудитории посетит оба сеанса.

По оценкам экспертов, "Барби" может собрать в США от 90 до 125 млн долларов, а в мировом прокате - еще 165 млн долларов. Общие сборы, таким образом, будут колебаться в коридоре от 255 до 290 млн долларов. Для сравнения - первая часть седьмого фильма "Миссия невыполнима"с неубиваемым Томом Крузом стартовала в прошлый уик-энд с 235 млн долларов (при прогнозе в 250 млн долларов).