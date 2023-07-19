«Самый подрывной блокбастер XXI века»: за что хвалят «Барби»

21 июля в зарубежном кинопрокате произойдет редкое столкновение двух горячо ожидаемых зрителями блокбастеров — это «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. И если детали байопика создателя атомной бомбы пока не разглашаются, то первые рецензии на утопленную в розовом цвете и самоиронии комедию из жизни самой популярной куклы мира уже появились. «Лента.ру» рассказывает, за что хвалят и ругают «Барби» ведущие западные критики.

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«Барби задумывается о смерти»

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Вы наверняка в курсе основной линии сюжета: Барби (Марго Робби), самая популярная Барби в Барбиленде, вдруг задумывается о смерти и погружается в экзистенциальный кризис. Теперь ей нужно отправиться в реальный мир, чтобы разобраться в себе и найти свое предназначение. Ее как бы бойфренд Кен (Райан Гослинг) навязывается с ней — потому что его собственное существование строится на внимании Барби. На пути к просветлению оба познают непростые истины — она столкнется с ужасами сексизма, он откроет для себя привилегии патриархата — и заведут новых друзей. Слияние реальности с дотошно сконструированной фантазией заставляет вспомнить откровения «Шоу Трумана» и «ЛЕГО Фильма», но здесь пропущенные через узнаваемый режиссерский взгляд Греты Гервиг.

«Барби» может быть истерически смешной — с достойными хохота шутками, щедро раскиданными по сюжету

«Гослинг в роли Кена божественен»

Марго Робби проворно обращается с комедийным ритмом, вдыхая искру в диалоги и в слэпстик, но в то же время отражая нюансы и уязвимость более серьезных эпизодов. Ее работа звучит в унисон с трудом дизайнера по костюмам Жаклин Дарран, созданные которой текстуры дополняют актерскую игру, и оператора Родриго Прието, которому удается осветить потайные процессы меняющейся психики Барби. Гослинг, играющий Кена ревнивым, безжалостным идиотом, божественен — он щеголяет и своим комедийным даром, и танцевальными движениями а-ля Джин Келли, и певческими талантами (и мышцами!). Хороши и актеры в ролях второго плана — особенно Исса Рэй, играющая Президента Барби с уморительной самоуверенностью, и Симу Лю, бравурный в качестве соперничающего с героем Гослинга Кена.

«Очень обаятельная удача»

«Барби» Греты Гервиг рискует и рыбку с логотипом Mattel съесть, и косточкой не подавиться — этот блокбастер одновременно высмеивает политическую ограниченность самой известной куклы Америки и пытается сделать ее убедительной героиней. Скрестить мета-шуточки с бездной мотивирующей искренности — задача непростая, но «Барби» обаятельно с ней справляется, готовя одиссею саморазвития для пластиковой легенды, существующей только чтобы никогда не меняться, всегда оставаться идеалом. Как и два предыдущих фильма Гервиг — «Леди Берд» и «Маленькие женщины» — это умное размышление о кошмарной проблеме, как быть женщиной в этом странном мире. В этот раз, правда, нарядов цвета вырви глаз побольше.

Дэвид Симс, The Atlantic

«Самый подрывной блокбастер XXI века»

Учитывая причастность Гервиг, можно было надеяться если не на феминизм четвертой волны, то как минимум на то, что мы не получим безголовый двухчасовой рекламный ролик. «Барби» определенно удовлетворяет эти надежды, но и они не подготовят вас к фильму, который ощущается самым подрывным блокбастером XXI века на данный момент. Это сага о самопознании, пропущенная и через дух чистой игры, и через ощущение, что в реальном мире не все столь невинно и безобидно, как в Барбиленде.

Барби по-прежнему остается магнитом для противоречий о том, каким должен быть женский идеал

В то же время она — настоящая прустовская мадленка для нескольких поколений, детство которых было отмечено выраженным в кукле образом взрослой женщины. Гервиг отдает дань этим воспоминаниям, но в то же время не боится задавать сложные вопросы. Ей к тому же удается снять фильм, в котором слова «прустовская мадленка» произносятся максимально искренне, причем их объектом. Непростая задача для 12-дюймовой куклы.

«Развлекательное и приятное, но беззубое кино»

Да, этот фильм вообще-то предназначен быть двухчасовой рекламой коммерческого бренда — пусть и не в большей степени, чем сверхпопулярный «ЛЕГО Фильм» (стоит отметить, что «Барби» все же не пускается в комедию с таким безрассудством). В интервью о фильме Грета Гервиг упоминала в качестве своих ориентиров Милтона и Пауэлла с Прессбургером. Судя по получившемуся у нее фильму, на нее больше повлияли «История игрушек», «Пиноккио» и «Бестолковые». Это развлекательное и приятное, но беззубое, конечно же, кино — незлобиво ироничное, триумфальное упражнение в ностальгии по кукле, которая вообще-то никуда не исчезала с прилавков.

«Подобные фильмы не имеют права рисковать»

Как и «Air: Большой прыжок», недавняя картина Бена Аффлека о том, как Nike подписали Майкла Джордана (да и как все остальные развлечения, выросшие вокруг потребительских брендов), «Барби» не может по-настоящему рисковать. Подобные фильмы не имеют права испортить товар — да и не факт, что большинство зрителей этого бы хотели: слишком многие из нас прочно срослись с любимыми брендами. В то же время даже в рамках, установленных коммерческими требованиями, Гервиг удается добиться многого — пусть только в финале (увенчанном остроумной, философской последней репликой) ты и осознаешь, какой «Барби» могла бы быть, если бы ее не сдерживали. Таланты Гервиг — одно из главных достоинств этой картины, и я жду, что они будут ярко выражены и в ее следующей работе. Я просто понадеюсь, что этот следующий фильм будет плодом исключительно ее собственной, ничем не скованной фантазии.

«В Барбиленд пускают не всех»

«Барби», наверное, можно назвать феминистским фильмом — но только если не задаваться вопросом, что этот эпитет по-настоящему значит