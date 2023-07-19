Вышел трейлер комедии «Вася не в себе» с Павлом Прилучным в главной роли. Премьера фильма запланирована на 12 октября 2023 года.

В ролике Прилучный в роли успешного бизнесмена кричит на рабочих, рассказывая о «санкциях Запада», едва не погибает после того, как машина такси падает в реку и мужчина превращается в гастарбайтера.

Как отмечают создатели, картина «Вася не в себе» расскажет о владельце строительного бизнеса, чья жизнь меняется после аварии. Он превращается в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. И пытается вернуть свое прежнее тело.

Режиссером проекта выступил Гарик Петросян, а продюсерами — братья Андреасян. За сценарий отвечал Гайк Асатрян, известный по сериалу «Манюня».

До этого Прилучный рассказал, что ему предстояло поплавать в Москве-реке ради этой роли. Актер отметил, что температура воды составила 3 градуса Цельсия.