На Кубе состоялась латиноамериканская премьера фильма "Вызов"
В Гаване состоялась латиноамериканская премьера фильма "Вызов", первой в истории мирового кинематографа ленты со сценами, снятыми в космосе. Показ прошел в культовом кинотеатре кубинской столицы под названием "Яра".
Фильм кубинской публике представил Арнальдо Тамайо Мендес, первый не только кубинский, но и латиноамериканский космонавт, в 1980 году совершивший полет вместе с советским космонавтом Юрием Романенко.
Перед началом показа с видеообращением к зрителям обратился российский космонавт Антон Шкаплеров.
"На расстоянии 400 км от земли актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Клим Шипенко побывали в состоянии невесомости и отсняли 76 часов фильма за 12 дней", - рассказал собравшейся публике космонавт.
"Этот фильм является поистине уникальным и показывает, как искусство может преодолевать границы и показывать нам новые горизонты", - добавил он.