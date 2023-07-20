На Кубе состоялась латиноамериканская премьера фильма "Вызов"

"На расстоянии 400 км от земли актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Клим Шипенко побывали в состоянии невесомости и отсняли 76 часов фильма за 12 дней", - рассказал собравшейся публике космонавт.



"Этот фильм является поистине уникальным и показывает, как искусство может преодолевать границы и показывать нам новые горизонты", - добавил он.