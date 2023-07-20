"Оппенгеймер" получил высокие оценки критиков

"Состоящий преимущественно из мужчин - разговаривающих, спорящих, убеждающих друг друга в больших и маленьких комнатах, фильм тем не менее выглядит масштабным", - пишет критик из Wealth of Geeks.



"Хотя они могут показаться несопоставимыми, многие элементы "Оппенгеймера" взаимодействуют, как группа атомов, создающих цепную реакцию, или как группа ученых, использующих идеи друг друга, чтобы создать что-то новое", - считает обозреватель Entertainment Weekly.



"Либо несмотря на интенсивный ритм, либо благодаря ему - но "Оппенгеймер" работает", - отмечает TIME Magazine.



"Биографический фильм Нолана об отце атомной бомбы, дополненный игрой Киллиана Мерфи, величественен и морально сложен", - The Wrap.



"Это фильм об ужасных рисках и планете, которой, вероятно, суждено когда-нибудь быть разрушенной. И мы это видим и чувствуем", - Chicago Tribune.