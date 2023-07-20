"Оппенгеймер" получил высокие оценки критиков
В основном восхищенные отзывы публикуют профильные издания о фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
Рецензенты ранее делились первыми впечатлениями в соцсетях, но теперь могут публиковать более развернутые мнения.
"Состоящий преимущественно из мужчин - разговаривающих, спорящих, убеждающих друг друга в больших и маленьких комнатах, фильм тем не менее выглядит масштабным", - пишет критик из Wealth of Geeks.
"Хотя они могут показаться несопоставимыми, многие элементы "Оппенгеймера" взаимодействуют, как группа атомов, создающих цепную реакцию, или как группа ученых, использующих идеи друг друга, чтобы создать что-то новое", - считает обозреватель Entertainment Weekly.
"Либо несмотря на интенсивный ритм, либо благодаря ему - но "Оппенгеймер" работает", - отмечает TIME Magazine.
"Биографический фильм Нолана об отце атомной бомбы, дополненный игрой Киллиана Мерфи, величественен и морально сложен", - The Wrap.
"Это фильм об ужасных рисках и планете, которой, вероятно, суждено когда-нибудь быть разрушенной. И мы это видим и чувствуем", - Chicago Tribune.
Рейтинг фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 92% "свежести". Это выше показателя "Барби", которая выходит с ним в один день - 21 июля.
По прогнозам оба фильма соберут внушительную кассу в первые свои выходные, хотя старт промо-кампании "Оппенгеймера" пришелся на начало актерской забастовки в Голливуде ("Барби" продвигалась более мощно и заблаговременно). Трейлер доступен здесь.
В ролях: Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью, Бенни Сэфди, Кеннет Брана, Джек Куэйд. Сценарий написан по книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера".