Кеннет Брана вновь примерил образ Эркюля Пуаро в трейлере «Призраков в Венеции»
Кеннет Брана вновь примерил образ знаменитого детектива Эркюля Пуаро в первом трейлере фильма «Призраки в Венеции». Видео появилось на официальном YouTube-канале проекта.
Картина снята по мотивам малоизвестного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Частный детектив Эркюль Пуаро после событий первых двух фильмов уходит в отставку и живет в изгнании. Он неохотно соглашается поучаствовать в спиритическом сеансе, во время которого совершается убийство. Пуаро берется за его расследование и проникает в «зловещий мир теней и тайн».
«Призраки в Венеции» станут третьей работой Браны в образе Эркюля Пуаро. Помимо Браны, который также выступил режиссером фильма, в картине снимутся Мишель Йео, Келли Райли, Джейми Дорнан, Тина Фей и другие.
В мировой прокат «Призраки в Венеции» выйдут 15 сентября 2023 года.