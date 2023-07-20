Картина снята по мотивам малоизвестного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Частный детектив Эркюль Пуаро после событий первых двух фильмов уходит в отставку и живет в изгнании. Он неохотно соглашается поучаствовать в спиритическом сеансе, во время которого совершается убийство. Пуаро берется за его расследование и проникает в «зловещий мир теней и тайн».