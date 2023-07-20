Приквел фильма «Кладбище домашних животных» 2019 года выйдет в октябре

Издание IGN сообщило , что фильм «Кладбище домашних животных: Кровные узы» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ уже 6 октября. Проката в кинотеатрах не будет, поскольку авторы картины решили ограничиться лишь цифровой премьерой.

«Кладбище домашних животных: Кровные узы» — приквел картины «Кладбище домашних животных» 2019 года. События ленты развернутся в 1969 году в родном городе главного героя Джада Крэндалла. Мужчина захочет покинуть Ладлоу, однако сделать это ему так и не удаётся, поскольку он случайно раскрывает зловещие семейные тайны, которые навсегда связывают его с жутким местом.