Канадская киностудия BRON Studios объявила о своем банкротстве
Канадская киностудия BRON Studios объявила о своем банкротстве, сообщает The Wrap.
Представители BRON Studios заявили, что сперва дела компании пошли на спад из-за мировой пандемии. Окончательно их «подкосили» забастовки Гильдий сценаристов и киноактеров США.
BRON Studios была основана в 2010 году. В числе наиболее успешных проектов компании были такие фильмы и сериалы, как «Джокер», «Иуда и черный мессия», «Охотники за привидениями: Наследники», «Дом Gucci», «Утреннее шоу», «Черная птица» и «Кумир».
Из-за банкротства студии оказались под угрозой отмены ее будущие проекты — перезапуск «Блондинки в законе» и «Робокопа». Судьба этих фильмов пока неизвестна.
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