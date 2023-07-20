Канадская киностудия BRON Studios объявила о своем банкротстве

Представители BRON Studios заявили, что сперва дела компании пошли на спад из-за мировой пандемии. Окончательно их «подкосили» забастовки Гильдий сценаристов и киноактеров США.

BRON Studios была основана в 2010 году. В числе наиболее успешных проектов компании были такие фильмы и сериалы, как «Джокер», «Иуда и черный мессия», «Охотники за привидениями: Наследники», «Дом Gucci», «Утреннее шоу», «Черная птица» и «Кумир».