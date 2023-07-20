В фильме "Кулачный" Ткачук защищает потомственного дворянина и наследство

В Коломне начались съемки комедийного приключенческого фильма "Кулачный". События происходят в Российской Империи, рубеж XIX и XX веков.

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Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин), бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и путешествие, которое полностью их поменяет.

Евгений Ткачук, актер: "Семейный формат меня очень интересует, в театре "ВелесО" мы сейчас исследуем направление - как увлечь детей, не забыв при этом про родителей. Это забирает своей сложностью. А поработать в вестерне, да еще в роли главного героя - это моя давняя мечта" . Главными героями и партнерами Ткачука и Марка-Малика на площадке станут: Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссер картины - Константин Смирнов ("Жуки", "Девушки с Макаровым").

Константин Смирнов, режиссер: "Мне нравится, когда каждый новый проект - это вызов. В моем случае историческая комедия - это точно он. И если обычно в историческом кино в центре сюжета - аристократические Петербург и Москва, то здесь мы уходим в Поволжье, главную водную артерию страны, в мир всей остальной России: купечества, бурлаков, народных гуляний, промышленного расцвета, технологического прогресса, путешествий по необъятной территории и самое главное - рассказываем о кулачном бое. Это такой истерн по-русски, где много дикого и много о чести".