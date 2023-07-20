«Барби» планирует собрать $100 млн в премьерном прокате на выходных

Фильм «Барби» режиссёра Греты Гервиг планирует собрать $100 млн в премьерном прокате на выходных
Согласно множественным сообщениям, фильм с участием Марго Робби в роли Барби и Райаном Гослингом в роли Кена рассчитывает заработать от $95 до $110 млн в 4 200 кинотеатрах Северной Америки уже в эти выходные. Прогнозы дистрибьютора Warner Bros. оценивают минимум в $75 млн, однако рассчитывают на целых $140 млн, что покроет все затраты на фильм за одну субботу и воскресенье.
Кроме двух ярких звёзд в фильме снимаются Кингсли Бен-Адир, Симу Лю, Скотт Эванс и Нкути Гатва в различных версиях Кена и Кейт Маккиннон, Исса Рэй, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маккей, Шэрон Руни, Дуа Липа, Никола Кофлан, Ана Круз Кейн и Риту Арья как разные версии Барби, а также Джон Сина в роли Кенмейда и Майкл Сера в роли Аллана.
По сюжету куклу Барби изгоняют из сказочного Барбиленда за то, что она недостаточно идеальна и Барби отправляется в мир людей, чтобы найти счастье среди нас.