«Барби» планирует собрать $100 млн в премьерном прокате на выходных

Согласно множественным сообщениям, фильм с участием Марго Робби в роли Барби и Райаном Гослингом в роли Кена рассчитывает заработать от $95 до $110 млн в 4 200 кинотеатрах Северной Америки уже в эти выходные. Прогнозы дистрибьютора Warner Bros. оценивают минимум в $75 млн, однако рассчитывают на целых $140 млн, что покроет все затраты на фильм за одну субботу и воскресенье.