Волшебный мир Птушко: пять знаменитых сказок режиссера

Он умел оживлять на экране волшебные миры и воплощать в реальность самые несбыточные детские мечты. Новатор, экспериментатор и мастер спецэффектов. Парящие в небе алые паруса и огромная говорящая голова Богатыря, летающий Черномор и Царевна, превращающаяся в птицу, – казалось, ему под силу было абсолютно любое чудо. Главный сказочник страны Александр Птушко подарил отечественному кинематографу множество потрясающих шедевров. MIR24.TV собрал лучшие работы мэтра в одной подборке.

© Мир24

«Сказка о потерянном времени», 1964

Видео дня

Поучительный сюжет о ленивых школьниках, в одночасье ставших дряхлыми стариками, вышел из-под пера замечательного драматурга Евгения Шварца. Снять кино по мотивам этой притчи изначально предложила режиссер Тамара Лисициан. Однако еще на этапе подготовки руководство «Мосфильма» перепоручило такую ответственную задачу прославленному мастеру сказочных экранизаций Александру Птушко.

Смотрите «Сказку о потерянном времени» 22 июля в 10:10 и 23 июля в 7:55 на телеканале «МИР».

Под руководством гениального кинематографиста вышла картина, которую вот уже почти 60 лет с интересом пересматривает не одно поколение зрителей. В фильме Птушко, как всегда, виртуозно соединил анимационную графику с игрой живых актеров. Примечательно, что «Сказка о потерянном времени» оказалась единственной лентой режиссера, основанной на современном материале.

«Руслан и Людмила», 1972

Большинство кинокритиков называют этот фильм вершиной творчества Александра Птушко. Он же стал последней работой режиссера. Съемки проходили с небывалым размахом. Для создания реквизита были привлечены профессиональные скульпторы, а список специальных конструкций, потребовавшихся для построения декораций отдельных сцен, включал более ста наименований.

Кстати, до этого знаменитую поэму Пушкина уже пытались экранизировать. В 1938 году в прокат вышла черно-белая картина с участием Людмилы Глазовой, звезды фильма «Небесный тихоход». Однако ремейк Александра Птушко во многом превзошел предыдущую адаптацию. Масштабные батальные сцены, бесчисленное количество декораций и реквизита, каскадерские трюки и инновационные приемы комбинированных съемок – все это оказалось в новинку для советского зрителя и произвело на публику неизгладимое впечатление.

«Алые паруса», 1961

Романтичная история, написанная Александром Грином, знакомит читателей с доброй и мечтательной девушкой из небольшой рыбацкой деревушки. Несмотря на насмешки окружающих, юная героиня годами мечтает о принце и любви. И вот однажды на морском горизонте она замечает заветный корабль с алыми парусами. Чтобы оживить этот волшебный сюжет на экране, главный киносказочник страны прибегнул к использованию стереозвука, широкого формата и цветного изображения.

Для съемок пришлось закупить и две тысячи метров атласного материала, из которого в те годы шили пионерские галстуки.

Зрители приняли картину на ура. Лента мгновенно выбилась в лидеры проката, прославив шестнадцатилетнюю дебютантку Анастасию Вертинскую. Кроме того, после премьеры в стране появился необычный тренд – в ЗАГСах СССР стали чаще регистрировать новорожденных девочек под мелодичным именем Ассоль.

«Илья Муромец», 1956

Настоящим экспериментом для Александра Птушко стали съемки сказки про Илью Муромца. Источником вдохновения режиссеру послужили сюжеты картин Виктора Васнецова, а в основу сценария лег русский былинный эпос о подвигах богатырей.

Приключенческое полотно вошло в историю кино как первый отечественный широкоформатный фильм со стереозвуком. Громким успехом обернулся и прокат ленты в США – там «Илью Муромца» показывали под названием «Меч и дракон».

А вот о том, как снималась лента, до сих пор ходят легенды. Согласно официальной версии, для массовых сцен «Ильи Муромца» наряду с профессиональными актерами были приглашены сто тысяч военных и привлечены больше десяти тысяч лошадей. Этот факт даже подтверждается записью в «Новой Книге рекордов Гиннесса по кино» Патрика Робертсона. Тем не менее во многих источниках говорится, что Птушко не стал сгонять толпу статистов. Вместо этого он обошелся методом комбинированных съемок и зеркальными насадками. Как бы то ни было, а сцена нашествия тугарской орды по сей день смотрится очень впечатляюще.

«Каменный цветок», 1946

Незыблемым особняком в творчестве Александра Птушко стоит фильм по уральским сказкам Петра Бажова. Эта работа прославила имя режиссера на весь мир в качестве автора первого советского фильма, полностью снятого на цветную многослойную пленку. В реализации ответственного проекта режиссеру помогали талантливые художники-постановщики. Они дотошно изучали приемы живописи, скрупулезно работали над оттенками и светотенями, черпали идеи для костюмов и декораций у выдающихся мировых художников.

Чтобы реалистично показать владения Хозяйки Медной горы, кинематографисты ездили на Урал и осматривали коллекции минералогического музея при Академии наук СССР. Удивительной красоты кристаллы для декораций вытачивали чешские мастера.