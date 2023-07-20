На "Кинопоиск" составили новый протокол за показ несовершеннолетним фильмов с ЛГБТ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил новый протокол об административном правонарушении в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за показ несовершеннолетним фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Замоскворецкого суда, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил административный протокол в отношении ООО "Кинопоиск", составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения)", - сказали в суде. Дата заседания еще не назначена. По данному пункту этой статьи юридическому лицу грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Замоскворецкий суд Москвы ранее оштрафовал "Кинопоиск" на 1 млн рублей за маркировку "16+" вместо "18+" на транслируемых видеосервисом фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы" и нескольких других лентах.