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Фильм «Пила 10» выйдет 29 сентября — первый кадр из хоррора

Кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures передвинули дату релиза хоррора «Пила 10». Теперь десятая часть культовой серии выйдет 29 сентября, хотя изначально релиз должен был состояться лишь 27 октября.

Фильм «Пила 10» выйдет 29 сентября — первый кадр из хоррора
© Чемпионат.com

Вместе с новой датой премьеры авторы показали первый кадр из фильма с Джоном Крамером. Его вновь сыграет актёр Тобин Белл.

Кадр из фильма

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — это обычная афёра известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».

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