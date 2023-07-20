На создание музыки к трехчасовому «Оппенгеймеру» ушло пять дней

Композитор фильма «Оппенгеймер» Людвиг Горанссон признался Variety, что вся музыка к картине была записана за пять дней.

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«Это была огромная и сумасшедшая сессия записи: нам нужно было сделать много за очень короткий промежуток времени. Но мы это сделали с невероятной группой музыкантов», — признался Горанссон.

Композитор уточнил, что в картине Кристофера Нолана звучит «около двух с половиной часов музыки», которую он записал. По его словам, иногда он использовал один инструмент для создания мелодии, но бывало, что приходилось привлекать целый ансамбль.

Главным желанием Нолана, говорит композитор, было использовать скрипку при работе над музыкой к фильму — она позволяет делать гармоничные переходы с более легкого романтичного тона к «невротическим и маниакальным» настроениям.

Горанссон заявил, что вся композиция состоит из трех частей: первая рассказывает о любви Оппенгеймера к физике, вторая следит за тем, как он создает атомную бомбу и третья — проводит испытания.