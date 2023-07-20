Вышел трейлер фильма "Чижик-Пыжик", премьера которого запланирована на 31 августа 2023 года. В ролике дети расследуют кражу популярной петербургской скульптуры, чтобы загадать ей желание.
В видео также показана обезьяна, которая, видимо, станет еще одним героем фильма.
"И дети, и взрослые - все мы соскучились по настоящему детскому кино с юными героями и увлекательными приключениями. Классический сюжет, в котором дружба и взаимовыручка имеют все шансы победить зло, разворачивается на фоне современного Санкт-Петербурга", - сказала гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.
По сюжету, приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого "Чижика-Пыжика". Лева хотел попросить его, чтобы тот восстановил брак его родителей, а Дана - стать популярным блогером. Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого Петра Первого.
Главные роли в фильме исполнили дети - актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. Одну из ключевых взрослых ролей также сыграла Инга Оболдина ("Мистер Нокаут", "Готовы на все", "От печали до радости").
В каст вошли Светлана Немоляева, Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие. В камео картины появились дочь певца Сергея Жукова Ника, певица Екатерина Голышева и блогерша Диана Астер.