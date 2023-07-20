Вышел трейлер фильма "Чижик-Пыжик", премьера которого запланирована на 31 августа 2023 года. В ролике дети расследуют кражу популярной петербургской скульптуры, чтобы загадать ей желание.

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В видео также показана обезьяна, которая, видимо, станет еще одним героем фильма.

"И дети, и взрослые - все мы соскучились по настоящему детскому кино с юными героями и увлекательными приключениями. Классический сюжет, в котором дружба и взаимовыручка имеют все шансы победить зло, разворачивается на фоне современного Санкт-Петербурга", - сказала гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

По сюжету, приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого "Чижика-Пыжика". Лева хотел попросить его, чтобы тот восстановил брак его родителей, а Дана - стать популярным блогером. Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого Петра Первого.