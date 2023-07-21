В мировой прокат выходит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

В мировой прокат выходит новый эпос режиссера Кристофера Нолана об ученом — «отце» ядерной бомбы. Кино получило название «Оппенгеймер». Главную роль в нем сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи.

Как отметили критики, биография ученого создана из лиц и разговоров. Особого внимания заслуживает центральная сцена, где демонстрируется изобретения Оппенгеймера и ядерный тест «Тринити» в пустыне в Нью-Мексико.

В этот момент ученый произносит тихо слова Вишну из памятника древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите Бхагавад-гиты: «И теперь я стал Смертью, разрушителем миров...»

Нолану удается показать на экране ядерный взрыв таким образом, что он не становится зрелищем боевиков. Кроме того, в картине показали внутренние терзания Оппенгеймера. Режиссер не скрывает своей симпатии к Оппенгеймеру, и эта честность подкупает зрителя, пишет Lenta.