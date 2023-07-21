В мировой прокат выходит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
В мировой прокат выходит новый эпос режиссера Кристофера Нолана об ученом — «отце» ядерной бомбы. Кино получило название «Оппенгеймер». Главную роль в нем сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи.
Как отметили критики, биография ученого создана из лиц и разговоров. Особого внимания заслуживает центральная сцена, где демонстрируется изобретения Оппенгеймера и ядерный тест «Тринити» в пустыне в Нью-Мексико.
В этот момент ученый произносит тихо слова Вишну из памятника древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите Бхагавад-гиты: «И теперь я стал Смертью, разрушителем миров...»
Нолану удается показать на экране ядерный взрыв таким образом, что он не становится зрелищем боевиков. Кроме того, в картине показали внутренние терзания Оппенгеймера. Режиссер не скрывает своей симпатии к Оппенгеймеру, и эта честность подкупает зрителя, пишет Lenta.
Кроме того, в мировой прокат выходит еще одна картина, диаметрально противоположная «Оппенгеймеру», а именно блокбастер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Кино выходит в мировой прокат в пятницу, 21 июля.