Премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» могут перенести на 2024 год

Сейчас в США бастуют сценаристы и актёры. Они хотят добиться от студийных боссов более лучших условий труда, однако те пока что не идут на обратную связь.

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По информации источников издания Variety, из-за забастовок Warner Bros. подумывает перенести премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» на 2024 год. Также говорят о переносе мюзикла «Фиолетовый цвет» с Холли Бэйли в главной роли.

Официально переносы фильмов ещё не подтверждены, однако, если Warner Bros. всё же решится на это, то в ближайшее время стоит ждать подобных новостей.