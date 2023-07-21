Покажут ли фильм «Барби» в российских кинотеатрах
Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выходит в мировой прокат 21 июля. Кинокритик Сергей Сычев ответил, смогут ли россияне увидеть картину в кинотеатрах.
«Безусловно, россияне смогут посмотреть фильм «Барби» в кинотеатрах. До недавнего времени голливудские релизы выходили у нас в стране примерно через неделю после мировой премьеры», – отметил Сычев.
При этом он подчеркнул, что в российских кинотеатрах показывают пиратские копии фильмов. Сейчас логистика затруднена, поэтому «Барби» появится в РФ примерно через две недели.
Также критик отметил, что премьеру фильма в России могут отложить до конца августа, чтобы получить больше прибыли. Это все-таки специфическое кино и, возможно, пираты не будут спешить, потому что идет пора отпусков.
«Логичнее было бы выпустить «Барби» к концу августа, чтобы люди вернулись с дач и пошли смотреть фильм в кинотеатры», – считает Сычев.
Критик также отметил, что фильм будет показан с качественным дубляжом. Однако прокатного удостоверения в России у картины все равно нет, передает «Вечерняя Москва».