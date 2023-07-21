Дмитрий Иосифов рассказал, как попал в "Буратино"

Актер Дмитрий Иосифов, который широко известен россиянам по роли Буратино в детском фильме Леонида Нечаева "Приключения Буратино", признался, что на эту роль пробовались около четырех тысяч мальчиков. Об этом сообщает "АиФ".
"Всего на роль Буратино режиссер Леня Нечаев отсмотрел четыре тысячи мальчиков. Когда я узнал позже об этом, никакой особой гордости не испытал. Я ужасно зажимался перед камерой", - вспомнил Иосифов.
Незадолго до этого Настя Ивлеева с сиреневыми волосами и с бриллиантом из "Титаника" примерила образ Мальвины на съемках одноименного фильма. Проект описывается как вдохновляющая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.
"Мальвина" расскажет историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.