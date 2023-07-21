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Дмитрий Иосифов рассказал, как попал в "Буратино"

Актер Дмитрий Иосифов, который широко известен россиянам по роли Буратино в детском фильме Леонида Нечаева "Приключения Буратино", признался, что на эту роль пробовались около четырех тысяч мальчиков. Об этом сообщает "АиФ".

Дмитрий Иосифов рассказал, как попал в "Буратино"
© Газета.Ru

"Всего на роль Буратино режиссер Леня Нечаев отсмотрел четыре тысячи мальчиков. Когда я узнал позже об этом, никакой особой гордости не испытал. Я ужасно зажимался перед камерой", - вспомнил Иосифов.

Незадолго до этого Настя Ивлеева с сиреневыми волосами и с бриллиантом из "Титаника" примерила образ Мальвины на съемках одноименного фильма. Проект описывается как вдохновляющая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

"Мальвина" расскажет историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

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