Дмитрий Иосифов рассказал, как попал в "Буратино"

Актер Дмитрий Иосифов, который широко известен россиянам по роли Буратино в детском фильме Леонида Нечаева "Приключения Буратино", признался, что на эту роль пробовались около четырех тысяч мальчиков. Об этом сообщает "АиФ".

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"Всего на роль Буратино режиссер Леня Нечаев отсмотрел четыре тысячи мальчиков. Когда я узнал позже об этом, никакой особой гордости не испытал. Я ужасно зажимался перед камерой", - вспомнил Иосифов.

Незадолго до этого Настя Ивлеева с сиреневыми волосами и с бриллиантом из "Титаника" примерила образ Мальвины на съемках одноименного фильма. Проект описывается как вдохновляющая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.