Нолан рассказал про кастинг Хартнетта на роль Бэтмена

"Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, работа которого меня очень интересовала. В то время он читал сценарий моего брата для фильма "Престиж" и был больше заинтересован в том, чтобы сняться в нем. Но с этим тоже не сложилось", — подытожил он.