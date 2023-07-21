Нолан рассказал про кастинг Хартнетта на роль Бэтмена

Режиссер Кристофер Нолан рассекретил попытку актера Джоша Хартнетта пройти кастинг на роль Бэтмена в трилогии о Темном рыцаре, сообщает Variety.
Британский постановщик заявил, что Хартнетт пытался заполучить роль Брюса Уэйна, но его кандидатуру никто не воспринимал всерьез.
"У нас были разговоры о его возможном участии в проекте, но дальше разговоров дело не зашло", — признался Нолан.
Режиссер также рассказал, что Хартнетту понравился еще один проект Нолана, в котором он хотел принять участие.
"Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, работа которого меня очень интересовала. В то время он читал сценарий моего брата для фильма "Престиж" и был больше заинтересован в том, чтобы сняться в нем. Но с этим тоже не сложилось", — подытожил он.