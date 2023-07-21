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Кристофер Нолан рассказал про кастинг Джоша Хартнетта на роль Бэтмена

Режиссер Кристофер Нолан рассекретил попытку актера Джоша Хартнетта пройти кастинг на роль Бэтмена в трилогии о Темном рыцаре, сообщает Variety.

Нолан рассказал про кастинг Хартнетта на роль Бэтмена
© Газета.Ru

Британский постановщик заявил, что Хартнетт пытался заполучить роль Брюса Уэйна, но его кандидатуру никто не воспринимал всерьез.

"У нас были разговоры о его возможном участии в проекте, но дальше разговоров дело не зашло", — признался Нолан.

Режиссер также рассказал, что Хартнетту понравился еще один проект Нолана, в котором он хотел принять участие.

"Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, работа которого меня очень интересовала. В то время он читал сценарий моего брата для фильма "Престиж" и был больше заинтересован в том, чтобы сняться в нем. Но с этим тоже не сложилось", — подытожил он.

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