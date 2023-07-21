Вышел новый трейлер второй "Дюны"

Вместе с новостями о неотвратимом переносе даты премьеры фильма "Дюна 2" (Dune: Part Two) с осени этого года на 2024-й для баланса появилось и новое видео о картине.

Отважный Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), его возлюбленная Чани (Зендея) и фримены вступают в борьбу с императором и его приспешниками. Ролик показывает умение режиссера Дени Вильнева балансировать между зрелищными сценами боев, философскими рассуждениями и задушевными беседами героев.