Вышел новый трейлер второй "Дюны"
Вместе с новостями о неотвратимом переносе даты премьеры фильма "Дюна 2" (Dune: Part Two) с осени этого года на 2024-й для баланса появилось и новое видео о картине.
Отважный Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), его возлюбленная Чани (Зендея) и фримены вступают в борьбу с императором и его приспешниками. Ролик показывает умение режиссера Дени Вильнева балансировать между зрелищными сценами боев, философскими рассуждениями и задушевными беседами героев.
Напомним, в основу сценария легла вторая часть научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна". После вероломного убийства отца и уничтожения армии семьи Атрейдесов Пол с матерью скрываются в пустыне. Выжить им помогает встреча с местным населением. Оказывается, что парень не просто избранный с особыми способностями, но и по праву рождения может претендовать на трон Падишах-Императора.
В ролях также: Ребекка Фергюсон, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.