Как проходят съемки комедии «Холоп 2»

Продолжение комедийного фильма режиссера Клима Шипенка «Холоп» снимают в Северной столице 20 и 21 июля.

© РИА "ФедералПресс"

Теперь перевоспитывать будут героиню актрисы Аглаи Тарасовой девушку Катю – дочери чиновницы, которая потакает всем ее капризам, а не занимается воспитанием. «ФедералПресс» побывал на съемочной площадке.

Для съемок фильма перекрыли нечетную сторону набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, а также временно остановили движение катеров для съемок сцен на воде.

По замыслу сценаристов, Катя тоже обнаружит себя в прошлом, как это было с мажором Гришей, которого играл Милош Бикович.

В «Холопе 2» Гриша пересечется на отдыхе с наглой и развязной девицей.

Также часть сцен снимали и в урочище Лосковское Новоржевского района Псковской области, недалеко от поселка Пушкинские горы.

Премьера «Холоп 2» запланирована на 21 декабря 2023 года.