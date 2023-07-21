Как проходят съемки комедии «Холоп 2»
Продолжение комедийного фильма режиссера Клима Шипенка «Холоп» снимают в Северной столице 20 и 21 июля.
Теперь перевоспитывать будут героиню актрисы Аглаи Тарасовой девушку Катю – дочери чиновницы, которая потакает всем ее капризам, а не занимается воспитанием. «ФедералПресс» побывал на съемочной площадке.
Для съемок фильма перекрыли нечетную сторону набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, а также временно остановили движение катеров для съемок сцен на воде.
По замыслу сценаристов, Катя тоже обнаружит себя в прошлом, как это было с мажором Гришей, которого играл Милош Бикович.
В «Холопе 2» Гриша пересечется на отдыхе с наглой и развязной девицей.
Также часть сцен снимали и в урочище Лосковское Новоржевского района Псковской области, недалеко от поселка Пушкинские горы.
Премьера «Холоп 2» запланирована на 21 декабря 2023 года.
Первый «Холоп» вышел в 2019 году и набрал в прокате около 3 млрд рублей при бюджете в 200 млн. По сюжету, в первой ленте представитель «золотой молодежи», сын олигарха, прожигает жизнь, тратит огромные суммы на развлечения. Отец мажора решает его перевоспитать, а для этого, посоветовавшись с психологом, погружает молодого человека в атмосферу XIX века.
Роли также играют Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров.