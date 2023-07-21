Съемки фильма о жителе блокадного Ленинграда начнутся весной

Съемки художественного фильма "Первый на Олимпе", посвященного жителю блокадного Ленинграда, первому советскому олимпийскому чемпиону по академической гребле Юрию Тюкалову, начнутся весной 2024 года. Об этом ТАСС в пятницу рассказал режиссер фильма Артем Михалков.

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Тюкалов стал победителем Олимпиады 1952 года в Хельсинки, в которой впервые приняли участие советские спортсмены.

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"Первый на Олимпе" станет первым на большом экране: в мировом кинематографе практически не снималось фильмов о спортивной гребле, а именно в этом виде спорта характер человека проявляется как нигде. Поэтому браться за такое кино - довольно амбициозная задача. Здесь требуется и физическая форма, и прямо-таки инженерный расчет, и особая целеустремленность, - сказал Михалков. - Гребля - настолько одухотворенный вид спорта, что и победа в нем - это всегда победа духа".

22 февраля 2022 года состоялась премьера фильма "Мистер нокаут" о советском боксере, олимпийском чемпионе 1964 года и двукратном чемпионе Европы Валерии Попенченко, режиссером картины также стал Михалков.

"После "Мистера нокаута" я не собирался "возвращаться в большой спорт", но сценарий о судьбе нашего послевоенного чемпиона, легендарного Юрия Тюкалова, пережившего блокаду и сумевшего вырвать победу на Олимпиаде, опередить прославленных, мощных мировых лидеров, которые находились в отличной форме, не мог не зацепить. Мы делаем кино не о спорте, а о человеке с потрясающей судьбой. Конечно, приходится углубиться в тему - я был на гребных регатах в Москве и Петербурге, много встречался, говорил с профессионалами, изучаю уникальные работы, написанные современниками и специалистами. Сейчас мы продолжаем разработку проекта и готовимся к старту съемок "Первого на Олимпе" будущей весной", - подчеркнул режиссер.