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Съемки фильма о жителе блокадного Ленинграда, чемпионе Олимпиады Тюкалове начнутся весной

Съемки художественного фильма "Первый на Олимпе", посвященного жителю блокадного Ленинграда, первому советскому олимпийскому чемпиону по академической гребле Юрию Тюкалову, начнутся весной 2024 года. Об этом ТАСС в пятницу рассказал режиссер фильма Артем Михалков.

Съемки фильма о жителе блокадного Ленинграда начнутся весной
© ТАСС

Тюкалов стал победителем Олимпиады 1952 года в Хельсинки, в которой впервые приняли участие советские спортсмены.

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"Первый на Олимпе" станет первым на большом экране: в мировом кинематографе практически не снималось фильмов о спортивной гребле, а именно в этом виде спорта характер человека проявляется как нигде. Поэтому браться за такое кино - довольно амбициозная задача. Здесь требуется и физическая форма, и прямо-таки инженерный расчет, и особая целеустремленность, - сказал Михалков. - Гребля - настолько одухотворенный вид спорта, что и победа в нем - это всегда победа духа".

22 февраля 2022 года состоялась премьера фильма "Мистер нокаут" о советском боксере, олимпийском чемпионе 1964 года и двукратном чемпионе Европы Валерии Попенченко, режиссером картины также стал Михалков.

"После "Мистера нокаута" я не собирался "возвращаться в большой спорт", но сценарий о судьбе нашего послевоенного чемпиона, легендарного Юрия Тюкалова, пережившего блокаду и сумевшего вырвать победу на Олимпиаде, опередить прославленных, мощных мировых лидеров, которые находились в отличной форме, не мог не зацепить. Мы делаем кино не о спорте, а о человеке с потрясающей судьбой. Конечно, приходится углубиться в тему - я был на гребных регатах в Москве и Петербурге, много встречался, говорил с профессионалами, изучаю уникальные работы, написанные современниками и специалистами. Сейчас мы продолжаем разработку проекта и готовимся к старту съемок "Первого на Олимпе" будущей весной", - подчеркнул режиссер.

Уроженец Ленинграда Тюкалов является двукратным олимпийским чемпионом по академической гребле, выиграв в 1952 году в одиночках и в 1956 году в Мельбурне в двойках с Александром Беркутовым. С ним же на Олимпиаде 1960 года в Риме он стал серебряным призером, также он является шестикратным чемпионом Европы в четверке и двойке. После завершения спортивной карьеры Тюкалов работал по специальности художником-оформителем, декоратором, проектировал спортплощадки. Также он возглавлял сборную СССР по академической гребле с 1968 по 1972 год. Награжден медалями "За оборону Ленинграда" (1942) и "За трудовую доблесть" (1960), орденами Трудового Красного Знамени (1957) и "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010). Тюкалов скончался в феврале 2018 года в возрасте 87 лет.