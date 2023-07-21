Вышел трейлер мелодрамы о преодолении "Я делаю шаг" с Ароновой, Курковой и Шведовым

Синопсис: "Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, "прозябать" в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики - наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека - подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…"