Вышел трейлер мелодрамы о преодолении "Я делаю шаг" с Ароновой, Курковой и Шведовым
Опубликован трейлер российской мелодрамы "Я делаю шаг" с Сергеем Новосадом и Анастасией Талызиной в главных ролях.
Синопсис: "Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, "прозябать" в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики - наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека - подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…"
В других ролях: Мария Аронова, Равшана Куркова, Милана Бру, Денис Шведов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Николай Шрайбер, Никита Тарасов, Денис Синявский, Дмитрий Колчин, Екатерина Короткова и другие.
Премьера - 7 сентября.