Топ фильмов про танцы

Музыкальные фильмы прекрасно подойдут для просмотра в выходные теплыми летними вечерами в компании любимого человека или друзей.

© Кадр из фильма "Бурлеск"

В этой подборке "Рамблера" лучшие фильмы для тех, кто любит музыку и танцы.

Видео дня

"Грязные танцы", 1987 год

Страна: США

Режиссер: Эмиль Ардолино

Летом 1963 года 17-летняя девушка приезжает с родителям на курорт, где в отеле знакомиться с профессиональным танцором. Впечатлившись талантом и магией движений молодого человека, девушка становится его ученицей и партнером не только в танцах, но и в отношениях.

"Шаг вперед", 2006 год

Страна: США

Режиссер: Энн Флетчер

Уличный танцор и просто парень со скверным характером, конфликтующий с обществом, после очередного скандала попадает в школу, где обязан выполнить исправительные работы в качестве наказания. Там он знакомиться с девушкой, которая круто изменит всю его жизнь, указав на его таланты и научив любить.

"Чикаго", 2002 год

Страна: США

Режиссер: Роб Маршалл

Уже практически легендарный мюзикл. В сюжете история девушки, мечтающей петь и танцевать как звезда водевилей Вилма Келли. Однако пока ее судьба повторяет судьбу легенды только в том, что они обе оказываются на скамье подсудимых. Удачное знакомство с адвокатом помогает девушке расправить крылья и наладить карьеру мечты, однако в этот момент на горизонте показывается сама Келли.

"Черный лебедь", 2010 год

Страна: США

Режиссер: Даррен Аронофски

История о тяжелой конкуренции в мире балета. Карьера примы, привыкшей получать главные роли в лучших постановках, внезапно оказывается под угрозой. Опасная конкурентка, внезапно появившаяся на горизонте, грозит лишить балерину почти всех ее партий. Борьба становится все более накаленной по мере того, как приближается важнейшее выступление.

"Бурлеск", 2010 год

Страна: США

Режиссер: Стив Энтин