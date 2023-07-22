Критик предрек сборы «Барби» и «Оппенгеймера»

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН предрек победу по сборам фильму «Барби», но сам бы пошел в кинотеатр на киноленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

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Оба фильма не будут показывать в России, однако мировая премьера состоялась сегодня, 21 июля.

«Конечно, «Барби» победит. Это абсолютно кассовый фильм. Это мир, дружба, жвачка. Это розовые сумасшедшие девочки, а «Оппенгеймер» - это кино», - сказал собеседник НСН.