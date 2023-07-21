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Кристофер Нолан: снять фильм про Джеймса Бонда было бы невероятной привилегией

Недавно Кристофер Нолан стал гостем подкаста Happy Sad Confused, в котором режиссёр рассказывал о своей грядущей работе — фильме «Оппенгеймер». В какой-то момент речь в очередной раз зашла о «Джеймсе Бонде» — постановщика спросили, хотел ли бы он снять фильм про знаменитого английского шпиона.

Нолан: снять фильм про Бонда было бы невероятной привилегией
© Чемпионат.com

Кристофер Нолан ответил, что это было бы «невероятной привилегией», однако для этого должен наступить правильный момент. Режиссёр отметил, что если когда-нибудь возьмётся за столь ответственную работу, то лишь в том случае, если продюсер франшизы Барбара Брокколи позволит ему контролировать все процессы.

Влияние фильмов про Джеймса Бонда на мою фильмографию очевидно. Было бы невероятной привилегией снять фильм по франшизе. В то же время, когда вы берётесь за работу над картиной по столь важной серии, вы работаете с определённым набором ограничений. [...] Я общаюсь с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном уже очень давно. Мне нравится этот персонаж, и я всегда рад видеть, как он меняется. Возможно, однажды наступит и моя очередь.

21 июля состоялась премьера нового фильма Кристофера Нолана — «Оппенгеймер». Картина расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

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