Кристофер Нолан раскрыл подробности отмененного фильма

Режиссер Кристофер Нолан назвал свой отмененный фильм про магната Говарда Хьюза лучшим в карьере. Об этом он рассказал в интервью для The New York Times.

© Газета.Ru

Британский постановщик признался, что выпустить фильм ему помешала картина Мартина Скорсезе «Авиатор» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Лента также была посвящена судьбе Хьюза.

Свой нереализованный проект Нолан считает лучшим в своей карьере.

«Много лет назад я написал сценарий о жизни Говарда Хьюза, который так и не был снят, потому что я написал его как раз в то время, когда Скорсезе снимал «Авиатора», — рассказал Нолан.

Режиссер также заявил, что в роли Говарда Хьюза видел Джимма Керри, которого он считает «рожденного для этой работы».

Картина «Авиатор» вышла на экраны в 2005 году и выиграла пять премий «Оскар», включая награду Кейт Бланшетт за роль второго плана. В фильме она сыграла легендарную голливудскую актрису Кэтрин Хепберн.