Фильм Вуди Аллена «Великая ирония» официально выйдет в России
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что новый фильм Вуди Аллена Coup de chance покажут в России. Картина также получила локализованное название «Великая ирония».
Прокатчиком выступит компания Вольга. Будущий мелодраматический триллер станет 50 лентой в фильмографии Вуди Аллена.
«Великая ирония» — это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление.
Главные роли в картине исполнят Лу де Лааж и Нильса Шнайдера — звезды современного французского кино. Фильм выйдет в российский прокат 28 сентября.