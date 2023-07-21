Фильм о женщинах-шахматистках выйдет на экраны в конце этого года

Киностудия им. М. Горького работает над полнометражным научно-популярным фильмом под рабочим названием "Ваш ход, Королева!", который расскажет о реальных возможностях женщин в мире шахмат. Проект поддерживает Министерство культуры РФ. В съемках уже приняли участие всемирно известные гроссмейстеры - чемпион СССР, РСФСР и мира Анатолий Карпов, пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Нана Иоселиани и чемпионка Азии, международный мастер среди мужчин 19-летняя Бибисара Асаубаева.

"Равные возможности женщин и мужчин во многих сферах жизни убедительно доказаны - если не наукой, то практикой. Спорт остается тем редким исключением, в котором мужчины демонстрируют естественное превосходство. Но как насчет интеллектуального спорта? Есть ли хоть одна физиологическая причина женщинам-шахматисткам уступать мужчинам? Или все дело в традициях и психологических блоках? Мы решили это выяснить с помощью ведущих ученых и выдающихся шахматисток", - рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

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В фильме можно будет увидеть кадры с российских шахматных турниров с участием женщин, сюжет об учебной подготовке лучших юных шахматисток из разных регионов страны в Образовательном центре "Сириус" в Сочи, кадры из города Бор Нижегородской области, где живет и тренируется 15-летняя чемпионка Вероника Шубенкова. А также беседы с гроссмейстерами Полиной Шуваловой, Валентиной Гуниной, Алиной Бивол и другими шахматистками.

В научный блок войдут интервью с ведущими учеными из разных областей: биоинформатики, нейрофизиологии и нейроэкономики, спортивной психологии и генетики.

"Ученые открывают новые факты о пластичности человеческого мозга. Наш фильм научно-популярный, и мы стремились рассказать о сложных вещах доступно и интересно. Но не только выяснить научные факты о возможностях женщин в шахматах. Мы хотим познакомить зрителей с разными и удивительными героинями, мотивировать девочек просто попробовать, посмотреть турниры. Ведь шахматы - это еще и яркое увлекательное состязание, полное разнообразных эмоций", - говорит режиссер Алена Михайлова.