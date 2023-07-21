Соснин приступил к съемкам сериала "Юг" о мальчике, который ищет отца

Главный герой сериала - Юг Кипень - скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга - он ищет папу. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым.

Иван Соснин говорит, что его очень впечатлил сценарий сериала "Юг". "Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть на мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы - про проблему отцов и детей, про поиск отца и так далее. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах, то есть, начиная от Байкала, заканчивая Кавказом, мы проедем несколько экспедиций. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой. Здорово, что у нас собрался классный актерский ансамбль... Я ожидаю, что эти съемки станут большим классным путешествием, которое нас сплотит и объединит".