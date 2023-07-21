Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала "Юг" о мальчике, который ищет отца
Начались съемки восьмисерийного роуд-муви Ивана Соснина "Юг" с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Сериал пополнит линейку оригинальных проектов Okko.
Иван Соснин знаком зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Далекие близкие", "Мамонты", "Иваново счастье". Автором сценария и креативным продюсером "Юга" стал Алим Бесчоков ("Гусар", "Ира", "Неличная жизнь"), оператором-постановщиком - Игорь Киселев ("Балет", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного", "Марафон желаний").
В сериале также снимались Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Павел Комаров, Екатерина Стулова, Антон Адасинский, Александр Парфенович, Максим Стоянов, Полина Цыганова, Николай Шрайбер и другие.
Главный герой сериала - Юг Кипень - скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга - он ищет папу. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым.
Иван Соснин говорит, что его очень впечатлил сценарий сериала "Юг". "Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть на мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы - про проблему отцов и детей, про поиск отца и так далее. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах, то есть, начиная от Байкала, заканчивая Кавказом, мы проедем несколько экспедиций. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой. Здорово, что у нас собрался классный актерский ансамбль... Я ожидаю, что эти съемки станут большим классным путешествием, которое нас сплотит и объединит".
Съемки сериала "Юг" продлятся до конца сентября 2023 года. Премьера запланирована на 2024 год.