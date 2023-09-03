Фильмы про подростков нередко заставляют наc либо с ностальгией вспомнить времена своей юности, либо задуматься о том, как все могло быть иначе. Но иногда это просто отличный вариант отвлечься от трудовых будней и погрузиться в прекрасную атмосферу молодости.

© Кадр из фильма "Билли Элиот"

В этой подборке "Рамблера" лучшие фильмы про подростков.

"Общество мертвых поэтов", 1989 год Страна: США

Режиссер: Питер Уир

В сюжете история студентов консервативного американского колледжа и их нового преподавателя английской словесности, который резко отличается от основной массы учителей своей легкостью и неординарным подходом к обучению. Он прекрасно находит общий язык с подростками и даже посвящает их в тайну Общества мертвых поэтов. Теперь студенты обретают возможность не прятать свой голос и видеть окружающий их мир совершенно с другой стороны.

"Королевство полной луны", 2012 год

Страна: США

Режиссер: Уэс Андерсон

На острове в Новой Англии теряются двое влюбленных подростков. Бойскаут-сирота, брошенный даже приемными родителями, и не слишком уравновешенная двенадцатилетняя девочка, живущая грезами о волшебных мирах сбегают от надоедливых взрослых, а местный шериф принимается за расследование. К поискам присоединяется и вожатый лагеря бойскаутов с целым отрядом.

"Билли Эллиот", 2000 год

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Стивен Долдри