Лучшие фильмы про подростков
Фильмы про подростков нередко заставляют наc либо с ностальгией вспомнить времена своей юности, либо задуматься о том, как все могло быть иначе. Но иногда это просто отличный вариант отвлечься от трудовых будней и погрузиться в прекрасную атмосферу молодости.
В этой подборке "Рамблера" лучшие фильмы про подростков.
"Общество мертвых поэтов", 1989 год
- Страна: США
- Режиссер: Питер Уир
В сюжете история студентов консервативного американского колледжа и их нового преподавателя английской словесности, который резко отличается от основной массы учителей своей легкостью и неординарным подходом к обучению. Он прекрасно находит общий язык с подростками и даже посвящает их в тайну Общества мертвых поэтов. Теперь студенты обретают возможность не прятать свой голос и видеть окружающий их мир совершенно с другой стороны.
"Королевство полной луны", 2012 год
- Страна: США
- Режиссер: Уэс Андерсон
На острове в Новой Англии теряются двое влюбленных подростков. Бойскаут-сирота, брошенный даже приемными родителями, и не слишком уравновешенная двенадцатилетняя девочка, живущая грезами о волшебных мирах сбегают от надоедливых взрослых, а местный шериф принимается за расследование. К поискам присоединяется и вожатый лагеря бойскаутов с целым отрядом.
"Билли Эллиот", 2000 год
- Страна: Великобритания, Франция
- Режиссер: Стивен Долдри
Одиннадцатилетний сын шахтера обожает балет и мечтает стать звездой именно на этом поприще, однако у его сурового отца, как и у старшего брата, слишком категоричное мнение на этот счет: как может сын шахтера заниматься таким "не мужским" делом? Бокс! Вот чего бы желал для своего сына папа. Но мальчик все же решительно настроен на пути к своей мечте и находит поддержку у довольно острой на язык миссис Уилкинсон. Долгие и непростые препятствия оказываются не способны помешать юному танцору попасть в Королевскую балетную школу.