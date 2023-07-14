Какие советские фильмы стоит показать детям

Развеиваем миф о том, что современные дети не поймут советские фильмы.

© Кадр из фильма "Иван Василевич меняет профессию"

Если ваш ребенок не понимает советское кино, не спешите расстраиваться. Возможно, вы начали не с того фильма. Дело в том, что кино времен СССР отличается злободневным юмором и тонкостями, которые современное поколение не поймет.

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В материале “Рамблера” — о том, с каких фильмов нужно начать знакомство с советским кинематографом.

“Иван Васильевич меняет профессию” (1973)

В свое время эта картина определила будущее советского кинематографа. Ее просмотр лучше доверить детям постарше, но даже юные зрители будут в восторге от картины. Во-первых, потому что там появляется знакомый исторический персонаж. Во-вторых, там играют всем знакомые мелодии и песни.

Наверняка ваш ребенок поймет в фильме не все, но зато он будет иметь представление о том, что такое советский кинематограф и попросит вас включить остальные фильмы Гайдая.

“Приключения Буратино” (1975)

Если ваш ребенок знает только Пиноккио из диснеевского мультфильма, то покажите ему советскую классику. Несмотря на распространенный сюжет, дети не отлипают от экранов благодаря песням, которые на экране воспроизводят главные герои, а также костюмам и героям. Ведь в этой картине снялись подростки, которые оказались ближе юным зрителям, чем черепаха Тортила.

“Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные” (1984)

Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"

Семейная комедия-мюзикл, которая рассказывает о жизни двух друзей-пионеров. Петя Васечкин и Вася Петров — полные противоположности. Один — застенчивый и скромный, а другой — храбрый и активный. Зрители вместе с ребятами проживают их историю и понимают, что на самом деле они — не непоседы, а очень смышленые дети, которые смотрят на мир по-другому.

“Гостья из будущего” (1984)

Этот детский фильм уже давно стал классикой советского кинематографа. Главный герой — шестиклассник Коля случайно попадает в будущее и рушит планы космических пиратов. Злодеи хотят украсть прибор для чтения мыслей, который случайно попадает к Коле.