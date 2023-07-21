Режиссер «Барби» боится снимать фильмы по «Хроникам Нарнии»

Сегодня состоялась мировая премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. К сожалению, в российском прокате картина не вышла.

Недавно издание The New Yorker подтвердило, что следующей работой режиссёра «Барби» Греты Гервиг станет экранизация «Хроник Нарнии». Также Гервиг приняла участие в подкасте Inside Total Film, в котором ведущие спросили её о предстоящих съёмках.

Я ещё даже не начала вникать в суть, но зато уже как следует напугана, что кажется хорошим началом.

По словам Греты Гервиг, она очень волнуется и боится приступать к съёмкам «Хроник Нарнии». Сообщается, что она выступит режиссёром как минимум двух фильмов по мотивам произведений Клайва Стейплза Льюиса.