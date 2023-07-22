Фильм «Барби» (2023): где смотреть в России, обзор, впечатления

Новинка оказалось жертвой маркетинга?

© Кадр из фильма "Барби"

Пожалуй, ни по одному фильму в истории не делали столько мемов, как по «Барби». Соцсети переполняли фотки бегущих на сеанс бородатых мужиков. Фанаты брали постеры и подменяли Кена на Бэтмена. «Барбигеймер» («Барби» + «Оппенгеймер») слышали даже далёкие от темы люди.

Видео дня

Шуму было столько, что «Барби» всерьёз считали чуть ли не главным хитом года. Яркие трейлеры и звёздные актёры лишь добавляли уверенности. Вот только реальность оказалась не настолько сказочной. Перед нами приличный фильм, который интересно посмотреть один раз, — но ничего выдающегося не ждите.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат WB.

«Барби» — показы в России

К сожалению, после приостановки деятельности компании WesternRus, которая привозила в Россию голливудские фильмы из Казахстана, новые голливудские фильмы в кинотеатрах больше не показывают. Дистрибьютор пожаловался на пиратство.

Цифровой релиз «Барби» ожидается в сентябре-октябре, примерно тогда и можно будет увидеть фильм в России.

Банальная история о сильной женщине

Барби живёт в идеальном месте. Все приветливо улыбаются, Кен смотрит с любовью, максимальная толерантность давно стала нормой, а тосты сами запрыгивают в тарелку. Нет ни стресса, ни проблем — живи и радуйся. Барби так и делала, но в какой-то момент… сломалась. В голову полезли мысли о смерти, на ногах появился целлюлит, а изо рта, о господи, запахло.

Оказалось, проблема в девочке из настоящего мира, которая любила куклу Барби, но затем впала в депрессию. Поэтому героиня нехотя берёт с собой Кена и отправляется к источнику бед. Даме предстоит снять розовые очки и познать несправедливость реальности.

Не думайте, что завязка только звучит банально. Авторы собрали множество штампов, придумали происходящему безумное объяснение и сшили всё белыми нитками. В итоге голову отключаешь в первые полчаса, ведь задавать вопросы местному сюжету — всё равно что спорить о реалистичности трюков из «Форсажа».

Абсурдность истории могла бы стать любопытной фишкой. Вот только необычному сеттингу мешает основная идея. Дело в том, что «Барби» — фильм о несчастных женщинах в суровом мужском мире.

Саму тему я считаю хорошей. Говорить о несправедливости и неравенстве — можно и нужно. Всё же в мире до сих пор много стран, где даму даже на футбол не пустят. Вопрос в том, как именно освещать проблему!

Есть множество отличных фильмов о сильных девушках, которые преодолевают трудности и добиваются своего: «Джой», «Малышка на миллион», «Солдат Джейн». Даже режиссёр «Барби» Грета Гервиг уже сняла хорошее кино по теме («Маленькие женщины»). Эти картины не идеальны, но все они в разы лучше рассказали о женщинах в сложном мире.

Увы, для «Барби» выбрали максимально прямолинейный подход. Поначалу фильм иронизирует над трендами и гиперболизирует их, но со временем всё скатывается в банальщину.

К примеру, на улице прохожие шлёпают героиню по ягодицам, а копы отпускают в адрес бедняжки пошлости. В таких приёмах нет и намёка на изящество. Ощущение, что фильм сняли для средневековых людей, которые не поймут тонкого подхода.

Впрочем, подобная грубость не делает «Барби» плохой. Благодаря шуткам, забавным ситуациям и лёгкой атмосфере смотреть новинку приятно. А ведь это ещё не все достоинства!

Райан Гослинг снова великолепен

Марго Робби давно доказала, что справляется со сложными образами. Взять хотя бы «Тоню против всех», где актриса одновременно влюбляет в себя и заставляет ненавидеть. Увы, новая роль вряд ли войдёт в когорту лучших.

Сама Робби играет отлично. Проблема в персонаже, которого не просто так называют «стереотипной Барби». Бóльшую часть фильма в даме нет ничего примечательного. Она шаблонно улыбается, говорит и думает — трансформация происходит лишь ближе к финалу.

А вот Райан Гослинг крут. Его Кен изначально несовершенен и уязвим, поэтому следить за ним куда интереснее. Герой мило изображает неуверенность, бросает томные взгляды, пытается подняться по иерархии и потрясно шутит. Казалось бы, у Гослинга второстепенная роль, но в кадре он постоянно перетягивает внимание на себя. Неудивительно, что актёру всерьёз пророчат номинацию на «Оскар».

В фильме есть и другие звёзды вроде Эммы Маки из «Сексуального просвещения» и Симу Лю из «Шан-Чи». Вот только все они — статисты, которые слабо влияют на сюжет и лишены звёздного часа.

Розовый восторг

Визуал — ещё одно достоинство «Барби». Розовые дома, малиновые тачки, запоминающиеся наряды, яркие пляжи и машины скорой помощи, которые на лету превращаются в полноценную больницу, — всё это завораживает. За художественный стиль явно отвечал гений!

При этом картинка всегда чёткая, а оператор подсвечивает красоты идеальным ракурсом. Этого достаточно для ещё одной номинации на «Оскар» — в этот раз за дизайн.

«Барби» — стоит смотреть?